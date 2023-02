Leider Luke Plapp kijkt uit naar duel met Remco Evenepoel: “Leuk om me te meten met de beste renner van de wereld”

Onverwachte leider in de UAE Tour: Australisch zondagskind Luke Plapp (22), geboren op kerstdag 2000. De renner van Ineos staat momenteel in dezelfde tijd als Evenepoel, maar draagt de trui omdat hij in de eerste rit zevende werd en Evenepoel achtste.

Evenepoel en Plapp kennen elkaar goed: in 2018 eindigden ze nog één en twee op het WK tijdrijden voor junioren in Innsbruck. “Look mate”, aldus Plapp met Australische charme. “Van bij de junioren kennen we elkaar. Voor mij is Remco de beste renner van de wereld en ik vind het leuk om me met hem te meten. We zijn rivalen, maar tezelfdertijd goeie vrienden in het peloton. Maandag hebben we samengewerkt (in de waaier, red.) alsof we ploegmaats waren.”

Vrienden of niet, Plapp is niet van plan zijn trui vandaag op een aankomst bergop zonder slag of stoot af te geven: “Jebel Jais is een klim die me moet liggen (21,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent, red.). Filippo Ganna is er nog bij de eersten aangekomen. Jebel Hafeet zondag is al een ander verhaal.”

Als leider in de race moet Ineos vandaag de koers dragen, maar Plapp ziet anders: “Ik denk dat Adem Yates vandaag geschrokken is (UAE finishte pas achtste, red.) Voor hen is nu een beetje van moeten, niet?” (jpdv)