En plots duiken de shirts van Intermarché-Circus-Wanty in de Ronde van Rwanda

In Afrika is men momenteel bezig aan de Ronde van Rwanda, waar dinsdag de derde etappe verreden werd. En wat viel op? Een reeks truitjes van Intermarché-Circus-Wanty langs de weg.

De Belgische wielerploeg deed niet mee in de 15de editie van de achtdaagse rittenkoers, in tegenstelling tot onder anderen Israel - Premier Tech met Chris Froome en het beloftenteam van Soudal - Quick Step. Maar bij Wanty hadden ze enkele jonge knapen gespot met hun truitje. Ter ere van Afrikaanse wielerheld Biniam Girmay?

De truitjes lijken alvast afkomstig van de passage van Rein Taaramäe. De 35-jarige Est spendeerde de voorbije twee seizoenen zijn tijd in Rwanda voor een hoogtestage. In 2019 reed hij de Ronde van Rwanda en sindsdien is hij fan van het land.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen