Vijftig jaar geleden kwam schandaalfilm Turks fruit in de zalen en bleef daar een heel jaar, ondanks protest van de kerk en burgercomités

Woensdag is het exact 50 jaar geleden dat Turks fruit in de zalen kwam, nog steeds de meest succesvolle Nederlandse film ooit. Ook Vlaanderen ging plat voor de schandaalfilm, zelfs al noemde de kerk het een “massabezoedelende” prent – of net daardoor? – en zelfs al richtten burgers comités op tegen de stroom ‘smeerlapperij’ die maar bleef komen uit Nederland.