Leistner verlengt contract bij STVV niet

Wat al langer in de lucht hing, is nu ook officieel. Toni Leistner zal zijn aflopende contract bij STVV niet verlengen. De aanvoerder van de Kanaries maakte dat nieuws bekend op zijn Instagrampagina.

“Beste STVV-supporters”, schrijft Leistner. “Ik wil jullie laten weten dat ik mijn contract niet zal verlengen. Het was absoluut een eer om aanvoerder te mogen zijn van dit team gedurende twee seizoenen. We kenden ups-and-downs, maar ik denk dat de positieve momenten de bovenhand halen. Ik beloof dat ik al mijn energie en passie in mijn laatste wedstrijden voor STVV zal steken en kijk er naar uit om jullie terug te zien. Bedankt voor jullie steun.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verrassend is de bekendmaking van Leistner niet. In een interview met onze krant liet de 32-jarige Duitser eerder al verstaan dat hij niets van de club vernam omtrent een contractverlenging en dat hij ook geen aanstalten maakte om langer bij STVV te blijven. Leistner is net als tien (!) andere A-kern spelers einde contract in juni. Op voorspraak van coach Bernd Hollerbach streek hij in de zomer van 2021 neer op Stayen. Na een moeilijk begin ontpopte hij zich tot defensieve leider van Sint-Truiden. Waar zijn toekomst ligt, is voorlopig nog niet bekend.