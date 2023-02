Shawn Mendes openhartig over zware periode en waarom hij zijn haar afdeed: “Het is een moeilijk proces geweest”

De 24-jarige popster Shawn Mendes heeft in een interview voor het eerst uitgebreid verteld over de moeilijke periode die hij de voorbije maanden meegemaakt heeft. In hetzelfde gesprek met The Wall Street Journal gaf hij ook mee waarom hij zijn weelderige haardos afgeschoren heeft.

Het ging niet. Omdat hij niet goed in zijn vel zat en mentaal op de sukkel was, liet Shawn Mendes op 27 juni 2022 weten zijn volledige wereldtournee te annuleren. In een bericht op Instagram schreef hij toen tijd nodig te hebben voor zichzelf en beloofde hij terug te komen wanneer dat weer mogelijk was.

In een interview met The Wall Street Journal heeft hij nu voor het eerst teruggeblikt op die periode. “Het is een heel moeilijk proces geweest”, zegt Mendes. “Heel veel therapie, veel pogingen om te begrijpen hoe ik me voelde en waarom ik me zo voelde. Daarna moest ik aan het werk om mezelf te helpen en om te genezen.” Dat hij dat proces tot een goed einde bracht, wijt hij aan de steun die hij kreeg. “Er zijn heel wat mensen in mijn leven op wie ik heb moeten leunen om er te geraken. Zij hebben me geholpen.”

De zanger van wereldhits Stitches en Senorita brak in november 2021 met zijn lief Camila Cabello, die andere wereldster. Of hij het mee daardoor mentaal moeilijk kreeg, wil hij niet gezegd hebben. “Maar het voorbije anderhalf jaar is wel het mooiste proces in mijn leven geweest. Mijn ogen zijn opengegaan en ik heb echt kunnen groeien. Ik ben alle mensen die lief en begripvol geweest zijn enorm dankbaar. Het heeft me doen inzien dat er echt een cultuur ontstaan is waarin mentale gezondheid een prioriteit aan het worden is.”

Hij ging ook nog even kort in op de reden waarom hij zijn weelderige haardos afgeschoren heeft in januari. “Ach, ik vind dat iedereen zou moeten weten hoe ze er uitzien met een kaalgeschoren hoofd”, zegt hij. “Ik voelde de nood om wat aan mezelf te veranderen.”