David Goffin mag naar tweede ronde in Marseille

David Goffin (ATP 41) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde op het ATP-toernooi in het Zuid-Franse Marseille (hard/707.510 euro).

In de openingsronde haalde onze landgenoot het vlot in twee sets van de Slovaak Lukas Klein (ATP 142): 6-2 en 6-4 na 1 uur en 28 minuten. In de volgende ronde staat de Belgische nummer een eerstdaags tegenover de winnaar van het duel tussen de Zweed Mikael Ymer (ATP 69) en de Moldaviër Radu Albot (ATP 99).

Zizou Bergs (ATP 132) werd maandagavond in de eerste ronde uitgeschakeld door de ervaren Zwitser Stan Wawrinka (ATP 105).

Goffin en Bergs nemen aan elkaars zijde eveneens deel aan het dubbeltoernooi, waarin ze in de eerste ronde de degens kruisen met de Italiaan Marco Bortolotti en de Spanjaard Sergio Martos Gornes.

Ook Sander Gillé en Joran Vliegen waren van de partij in het dubbelspel, maar gingen er meteen uit tegen de Indiërs N. Sriram Balaji en Jeevan Nedunchezhiyan. Het werd 7-5, 5-7 en 10/7 in de supertiebreak, na anderhalf uur.

Gillé en Vliegen, nummer 49 en 50 van de wereld, schopten het afgelopen weekend nog tot in de halve finales op het ATP 500-toernooi van het Nederlandse Rotterdam.