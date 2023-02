Drie jaar na de horrorcrash: restanten van F1-bolide Romain Grosjean worden tentoongesteld

De Formule 1 heeft aangekondigd dat tijdens de ‘F1 Exhibition’ in Madrid de restanten van de Haas F1-bolide waarmee Romain Grosjean tijdens de GP van Bahrein in 2020 zwaar crashte en aan de dood ontsnapte tentoongesteld zullen worden.

Tijdens de start van de GP van Bahrein komt het tot een aanrijding van Romain Grosjean met Daniil Kvyat. Grosjean wordt daardoor met een snelheid van zo’n 200 km/u richting de vangrails gekatapulteerd. Zijn Haas F1-bolide boort zich gedeeltelijk door de vangrails en breekt in twee. Grosjean zelf overleeft de initiële impact door verschillende veiligheidssystemen maar vooral de Halo speelde daarbij een cruciale rol.

De F1-bolide van Grosjean vloog ook meteen in brand en veranderde in een grote vuurbal. Uiteindelijk zou Grosjean maar liefst 28 seconden vastzitten in de vlammen alvorens hij met de hulp van de baanmarshalls wist te ontsnappen uit de vuurzee. Het is een mirakel dat Grosjean aan de crash enkel brandwonden aan zijn handen heeft overgehouden.

Tijdens de ‘F1 Exhibition’ in de Spaanse hoofdstad Madrid worden de restanten van de F1-bolide van Romain Grosjean voor het eerst tentoongesteld. Bezoekers zullen de twee delen van de wagen te zien krijgen zoals ze na de zware crash met daaropvolgende brand gerecupereerd werden.

Naast de videobeelden zullen bezoekers van de ‘F1 Exhibition’ in de Spaanse hoofdstad Madrid ook de twee delen van de Haas F1-bolide kunnen bewonderen en dit in de exacte toestand zoals ze na de erg zware crash gerecupereerd werden.

Naar aanleiding van de expositie van de restanten van zijn F1-bolide werd Romain Grosjean gevraagd om terug te blikken op de crash.

“Het was een ongelooflijk zware crash maar ik had niet door hoe ernstig het er van buitenaf uitzag,” aldus Grosjean. “Pas de volgende dag besefte ik dat, nadat ik iemand had gevraagd om me de beelden te tonen. Mijn echtgenote keek toen samen met mijn vader en kinderen live naar de race. Ze zullen zich dat voor de rest van hun leven herinneren. Ze waren net als de anderen gewone toeschouwers die aan het wachten op nieuws, wachtend op beelden uit Bahrein.”

De verschillende veiligheidsmaatregelen zoals de Halo, overlevingscel van de F1-bolide en brandwerende kledij zorgden er samen voor dat Grosjean de horrorcrash wist te overleven.

“De overlevingscel is er voor een eventuele erg zware impact. Ze was nog volledig intact. Het chassis was nog één geheel, de halo was er nog steeds en los van de brokstukken en brandschade was alles nog zoals het hoorde te zijn. Ik vermoed dat het mijn leven heeft gered.”

(F1journaal.be)