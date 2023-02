De lokroep van de NBA of niet: basketbelofte Victor Wembanyama wil met Frankrijk naar WK

“Ik hoop deze zomer deel uit te maken van de Franse ploeg.” Victor Wembanyama, de jonge Franse basketbalspeler, sprak dinsdag duidelijke taal met het oog op het Wereldkampioenschap op het einde van de zomer. Hij wordt aangekondigd als het grootste talent in de basketwereld sinds LeBron James.

“Ik heb geen zin om dit evenement te missen”, zei de 19-jarige Fransman. Hij is ook de grote favoriet om als eerste gekozen te worden in de NBA draft op 22 juni. Veel hangt nadien af of zijn toekomstige werkgever hem naar het WK zal laten vertrekken.

Wembanyama (2m21) speelt momenteel in Frankrijk onder de hoede van coach Vincent Collet voor Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, in een buitenwijk van Parijs. Hij heeft twee caps met de nationale ploeg, maar hij is al een sleutelspeler voor de verplaatsing naar Tsjechië donderdag en de thuiswedstrijd tegen Litouwen zondag.

Frankrijk is al gekwalificeerd voor het toernooi dat van 25 augustus tot 10 september gespeeld wordt in Indonesië, de Filipijnen en Japan. “Ik hoop zo veel mogelijk te leren als voorbereiding op de Olympische Spelen”, benadrukt de topschutter van de Franse competitie tijdens een persmoment, anderhalf jaar voor de olympische afspraak.