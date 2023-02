Wie nu romantisch gondeltochtje in Venetië wil maken, is eraan voor de moeite: bootjes varen zich vast in modder

In december kregen toeristen nog natte voeten als ze over de beroemde Piazza San Marco liepen. Maar nu kampt Venetië met een ander probleem. Het is er zo droog dat gondels en watertaxi’s in sommige kanalen gewoon vastzitten in de modder omdat het water er extreem laag staat. Volgens experts zou het vijftig dagen moeten regenen om Italië van het droogteprobleem af te helpen. En dan is het hopen dat we geen zomer krijgen zoals die van 2022.

Het is een beetje triest om zien. Toeristen die vanop de idyllische bruggetjes over de vele kanaaltjes van Venetië op een dikke vieze modderbrij staan te kijken. Op andere plaatsen staat er nog een beetje water, maar te weinig om er met een gondel of watertaxi door te varen. De meeste gondeliers hebben het nooit meegemaakt. Toch niet in deze tijd van het jaar.

“Normaal is het hier nu zo nat dat de terrasjes rond het San Marcoplein in het water staan. Er is daarom zwaar geïnvesteerd in een waterkering. Maar nu stelt zich dus het omgekeerde probleem. Venetië staat droog”, zegt burgemeester Luigi Brugnaro.

En daar zijn meerdere oorzaken voor, zeggen experts. De zomer van 2022 was de droogste in zeventig jaar in Italië. De watertekorten zijn nooit helemaal bijgewerkt, want ook de winter is tot nu toe te droog. In de Alpen viel tot op vandaag vijftig procent minder sneeuw dan in een gemiddelde winter. Maar ook de stand van de maan zorgt voor dit extra laagtij.

“Niet alleen Venetië wordt getroffen. Er is een algemeen droogteprobleem in Italië”, zegt milieugroep Legambiente. Vorige zomer kreunde Italië onder de hitte en de droogte. De rivier Po, de slagader van het noorden van Italië die van de Alpen naar de Adriatische Zee loopt, staat nog altijd historisch laag. De rivier kreeg 61 procent minder water te verwerken dan normaal in deze periode van het jaar.

Ook het waterpeil van het Gardameer noteert een laagterecord. Je kan nu zelfs te voet naar het eilandje San Biagio stappen. En in de buurt van Pavia, in de Povlakte, staat het water drie meter onder het nulpunt.

“Wat we nu in Venetië zien, is een algemeen probleem in Italië. We hebben vijftig dagen regen nodig om het grondwater weer op een behoorlijk niveau te krijgen ”, zegt klimaatexpert Massimiliano Pasqui van het Italiaanse wetenschappelijke onderzoeksinstituut CNR.

Klimatoloog Luca Mercalli wil nog niet panikeren. “Laat ons wachten op de lente, wanneer gewoonlijk de meeste regen in de Povallei valt”. Volgens hem is er “een goede kans” dat de regen in april en mei de situatie nog kan rechttrekken. “Valt er niet genoeg regen en krijgen we opnieuw een hete, droge zomer zoals die van 2022, zitten we wel met een groot probleem.”

De meest recente weerkaarten kondigen voor de komende dagen veel regen en sneeuw aan in de Alpen.