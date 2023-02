Rebel. Meesterprovocateur. Lak aan alles. Sébastien Courtoy (48) was aan de Brusselse balie geliefd, gevreesd en gehaat. Jarenlang was hij advocaat van terroristen, jihadisten, extreemrechtse figuren en andere aangebrande figuren. Het grote terreurproces zou zijn laatste kunstje als advocaat worden. Maar maandag begaf zijn hart het, thuis in Lasne.