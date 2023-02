Brittney Griner is na horrorperiode in Russische gevangenis weer officieel basketster met nieuw contract in WNBA

Griner werd in februari 2022 gearresteerd op de luchthaven van Moskou nadat er cannabisolie in haar reiskoffer was gevonden. Ze werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel maar kwam begin december weer vrij in een ruil met de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

De 32-jarige Griner speelt al heel haar WNBA-carrière voor Phoenix, waarmee ze in 2014 kampioen werd. De Amerikaanse is een achtvoudig All-Star en werd met haar land twee keer olympisch en wereldkampioen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het is een geweldige dag voor ons allemaal”, zei clubmanager Jim Pitman over de terugkeer. “We misten Brittney elke dag dat ze weg was en hoewel het basketbal niet onze eerste zorg was, werd haar aanwezigheid op de vloer, in onze kleedkamer en binnen onze gemeenschap enorm gemist. We zullen de middelen van onze organisatie blijven gebruiken om haar te ondersteunen, op en naast de vloer, en we zijn heel blij voor haar dat ze terug kan keren in het basketbal, waar ze zo dol op is. Dit is een speciale contractondertekening.”