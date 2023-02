Belangrijk weekend voor Dimitri Van den Bergh: wordt overvolle dartskalender nog drukker voor ‘The DreamMaker’?

Dimitri Van den Bergh staat voor een relatief belangrijk weekend. In het Duitse Kiel staat met de Baltic Sea Darts Open de eerste manche van de European Tour op het programma. Een toernooi waar ‘The DreamMaker’ best scoort om z’n ranking wat op te krikken.

De ‘Eurotours’ zijn grof wild voor profdarters wegens het hogere prijzengeld vergeleken met de traditionele vloertoernooien (Players Championships). De winnaar strijkt 30.000 pond op, de verliezend finalist 12.000 pond. Maar zelfs een kwartfinale levert al 6.000 pond op, bedragen die goud waard zijn voor de wereldranglijst.

Van den Bergh speelde z’n beste en meest constante seizoen qua European Tour-toernooien in 2022. Als lid van de top 16 van de Pro Tour Order of Merit (de éénjarige wereldranglijst) was hij er steevast bij op het Europese vasteland, met manches in onder anderen België, Duitsland en Tsjechië. De Antwerpenaar haalde bovendien twee finales, een halve finale en een kwartfinale. Goed voor de status als elfde reekshoofd op het EK, de climax van de European Tour.

Van den Bergh moest het in de finale van de Interwetten German Darts Open met 8-6 afleggen tegen Peter Wright.

Kwalificaties… of niet?

De top 16 van die Pro Tour Order of Merit is telkens rechtstreeks geplaatst en mag als reekshoofd starten in de tweede ronde, maar daar is Van den Bergh voorlopig niet meer bij vanaf de vijfde manche. De overige 32 deelnemers moeten kwalificaties spelen. De opdracht: twee partijen winnen. Geen onoverkomelijke zaak, zeker niet voor een wereldtopper als Van den Bergh, maar het blijft een loterij. In zo’n kort format - tot zes winnende legs - kan iedereen van iedereen winnen.

Er staat voor de iets minder goden ook meer op het spel aangezien kwalificatie voor een ‘Eurotour’ op het einde van de rit het verschil kan maken op de wereldranglijst en de daaraan gekoppelde plekken voor de toptoernooien en het WK. De laatste vijf keer dat Van den Bergh kwalificaties voor de European Tour speelde, kon ‘The DreamMaker’ zich ook niet plaatsen.

Bovendien worden de kwalificaties gegroepeerd per twee op één en dezelfde dag. En een dag na een of twee vloertoernooien. Een kleine ramp dus voor de al overvolle kalender van Van den Bergh, die dit jaar opnieuw meedoet aan de Premier League. Maar… er is hoop.

De kwalificaties voor ‘Eurotours’ vijf en zes (in Oostenrijk en Nederland) staan gepland voor 13 maart. Daarvoor kan Van den Bergh nog drie keer scoren en zo opnieuw in de top 16 duiken. Beginnende dus met de Baltic Sea Darts Open dit weekend. Daarna volgen nog twee vloertoernooien (11 en 12 maart), maar de meeste centen kan onze landgenoot dus pakken in Kiel.

© Getty Images

Van den Bergh staat momenteel 18de richting ‘Eurotours’ vijf en zes, met een totaal van 60.750 Britse pond. Hij moet dus twee plekken winnen om ervoor te zorgen dat er geen kwalificaties aan te pas moeten komen. Voor hem staat de Portugees José de Sousa (64.500), maar die is er niet bij in Kiel. Hetzelfde geldt voor Andrew Gilding (66.000), die op die felbegeerde 16de plaatst staat.

Een meevaller dus voor onze landgenoot, die dus aan een kwartfinale genoeg kan hebben. Tenzij iemand als Gabriel Clemens en/of Stephen Bunting de finale haalt. Of Gilding/De Sousa uitstekend scoort op die twee vloertoernooien natuurlijk.

De situatie:

14. Martin Schindler - 72.5

15. Jonny Clayton - 70.5

16. Andrew Gilding - 66

17. Jose de Sousa - 64.5

18. Dimitri Van den Bergh - 60.75

19. Gabriel Clemens - 58.5

20. Stephen Bunting - 56.75