Het extra weekend van de theatertournee van Erik Van Looy start op 17 juni in het Trixxo Theater in Hasselt. — © rr

Hasselt

Erik Van Looy (60) voegt een extra weekend toe aan zijn theatertournee Verslaafd!, te beginnen op 17 juni in het Trixxo Theater. “Ondanks het feit dat ik een uur in de auto gezeten heb met Matthew McConaughey, is het niets geworden met mijn Hollywoodcarrière.”