Ochtendshow Radio 2 trekt naar iedere provincie en start maandag al in Limburg

Waarom is het zo leuk om in de regio te wonen? Wat zijn de strafste troeven? Dat gaan Peter Van de Veire, Kim Van Oncen, Margaux Bogaert, Charlotte Crul en Chaima Saysay de volgende vijf weken zelf ontdekken in de Vlaamse provincies. Ze hebben het ook over vooroordelen, de oorsprong van onze achternamen en dialectwoorden. Ook ’s middags tussen 12 en 13 uur gaan ze nog verder met deze verrassende verhalen.

“Nu willen we onze luisteraars ook gewoon in het echt zien”, vertellen ochtendstemmen Peter en Kim. “In hun regio met hun taal én hun unieke buurt. We komen met de complete radioshow naar het hart van elke provincie. Want elke regio telt voor twee. En in dit geval gewoon voor vijf.”

Elke donderdag trekken ze naar het geografische hart van de provincie voor een live programma, waarin ze bekende inwoners en lokale artiesten over de vloer krijgen. Tijdens de Limburgse week, die volgende week start, stellen ze hun studio op in Zonhoven. En ze brengen ook reporter Margaux mee. Die gaat de hele dag op zoek naar de Verrassende Vijf: vijf plaatsen die je absoluut moet leren kennen. (nco)