Red Flames kijken in finale Arnold Clark Cup grootmacht Engeland in de ogen: “Voor vol stadion tegen Europese kampioen, een eer!”

“Ik kijk er echt naar uit. Je voelt ook aan de groep dat het een mooie situatie is, om voor een vol stadion tegen de winnaar van het EK te spelen”, vertelde bondscoach Ives Serneels dinsdag.

“Onze groep is er klaar voor. Maandag was het een herstelmoment en ook dinsdag hebben we het wat korter gehouden om voor de nodige frisheid te zorgen. Engeland zal meer balbezit hebben, maar wij willen tegenprikken. We hebben snelheid in de ploeg, op de tegenaanval moeten wij dan zeker iets kunnen doen. Bij balverlies moeten we perfect staan, want Engeland straft elk foutje af.”

© BELGA

Justine Vanhaevermaet speelt in de Engelse competitie bij Reading en weet dus wat de Flames te wachten staat.

“Het zal een mooie wedstrijd worden. We spelen de finale van een toernooi, tegen een van de beste landen ter wereld. Ze hebben vorige zomer het EK gewonnen, zitten nog steeds in de winning mood en het zal zeker niet makkelijk worden. Vandaag hebben we tactisch getraind op een aantal zaken waarmee we ze hopen pijn te doen. We hebben voorin snelheid en creativiteit, en daarnaast een goeie organisatie. Op die manier proberen we het aan te pakken.”