Hasseltse kapster getuigt over nieuwe aardbevingen in Turkije. — © TV Limburg

Alles begon te daveren en te schudden. Dat zegt Meral Duygun, de Hasseltse kapster die in Turkije is om hulp te bieden aan de daklozen van de aardbeving. Gisterenavond is het zuiden van Turkije opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, dit keer met een kracht van 6.4. Er zijn zeker 6 doden gevallen. De wankele gebouwen die nog rechtstonden, zijn ingestort. Omdat er voortdurend naschokken zijn, hebben de mensen schrik. Ze zijn mentaal op en vluchten naar veiligere oorden, naar grote steden als Antalya en Izmir, aldus Meral Duygun. Af en toe is er ook vreugdevol nieuws. In het veldhospitaal van B-FAST is vannacht een baby geboren.