Zoals de nieuwe film van Steven Spielberg, maar dan met het begin van een grote catastrofe

In zijn meest persoonlijke film, Armageddon Time, verkent regisseur James Gray zijn jeugd. De prent vertoont overeenkomsten met Steven Spielbergs The Fabelmans, maar schuurt tegen meerdere genres aan.

Terwijl Steven Spielberg in The Fabelmans zijn leven als Joodse tiener in het Californië van de jaren 50 beschrijft, toont James Gray (Ad Astra) hoe hij zich als Joodse tiener voelde in het New York van 1980, het jaar dat John Lennon werd vermoord. Terwijl Spielberg opgroeide met zachte ouders, moest Gray een soms brutale vader (Jeremy Strong) en neurotische moeder (Anne Hathaway) trotseren.

Grey portretteert zijn alter ego Paul Graff (Banks Repeta) als een eigenzinnige jongen die zijn eigen koers wil varen en botst met de donkere zijde van de VS: het antisemitisme, de zeer racistische houding tegenover zwarten en het oprukken van extreemrechts. Het is geen toeval dat Gray zijn film Armageddon Time doopte. Wat bij de aanvang op een familiekroniek lijkt, verschuift meer en meer naar een politieke tragikomedie over de opkomst van het moderne kapitalisme dat voor het eerst voluit gepromoot werd door Ronald Reagan, de president van ‘gulzigheid is een deugd’. De jonge Paul/James wordt zich bewust van die nieuwe rechtse blanke elite wanneer Maryanne Trump (een geweldige gastrol van Jessica Chastain) en later Fred Trump, respectievelijk zus en vader van Donald, op zijn nieuwe privéschool komen speechen over wie de toekomst van de VS zal bepalen.

Jeremy Strong en Anne Hathaway als de ouders van Paul Graff in ‘Armageddon Time’. — © Universal

Waar Spielberg in The Fabelmans terugblikt op een bewogen, maar toch heerlijke jeugd, ziet Gray in Armageddon Time vooral het einde van een tijdperk en het begin van een catastrofe. Gray brengt dit wereldbeeld echter op een ludieke manier. Tijdens de eindgeneriek krijg je nooit het gevoel dat je naar een zwaarmoedige film hebt gekeken, maar blik je terug op een heel vermakelijke prent. (cc)

‘Armageddon Time’ kan je vanaf nu aanschaffen op dvd en blu-ray of bekijken via Apple TV, Google Play en Proximus Pickx