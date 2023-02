We bestellen in ons land 356 miljoen pakjes per jaar, waardoor er steeds meer busjes van bpost, DPD, PostNL en UPS nodig zijn om die bij ons aan huis te leveren. — © MARC HERREMANS

Brussel/Hasselt

In ons land bestellen we met zijn allen gemiddeld 1 miljoen pakjes per dag. Om de e-commerce te vergroenen en te verduurzamen, wil Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt minstens één pakjesautomaat per gemeente. Daar zit Limburg met 51 automaten in 17 gemeenten ver vanaf.