Russisch spionageschip in november opgemerkt voor Belgische kust

In het Belgische deel van de Noordzee is half november vorig jaar een schip opgemerkt dat “waarschijnlijk hetzelfde Russische onderzoeksschip” is dat reeds eerder in Nederlandse wateren werd gesignaleerd. Dat zegt federaal minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne dinsdagavond. “De passage van dit schip kadert zonder twijfel binnen de bredere context van de Oekraïne-oorlog”, zegt Van Quickenborne.