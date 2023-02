Nu de vaccinatiecentra gesloten zijn, kan je in België bij bijna 1.500 apotheken terecht voor een coronavaccin. — © Jan Van der Perre

Hasselt

Bijna een kwart miljoen Belgen kreeg al een coronavaccin toegediend in een apotheek. Nu de vaccinatiecentra dicht zijn, bieden bijna 1.500 apothekers in ons land coronavaccins aan. In Vlaanderen prikten de apothekers sinds 1 november vorig jaar ruim 22.000 coronavaccins.