30ste Wauweleurke belicht geschiedenis van de Wateringen in Elen

Om half twee startte de eerste sessie. Andre Verheyen had een boeiende presentatie voorbereid. Zo kwamen in het eerste deel vooral de Wateringen en haar bewoners aan bod. Uiteraard kon hier de geschiedenis van 'De Duiker' en het levensverhaal van kanunnik Vandeweerd niet ontbreken. Om het geheel iets luchtiger te maken, waren er ook wat beelden van het carnaval in Elen in vroegere tijden.In het tweede deel werd wat dieper ingegaan op het verenigingsleven in Elen. Ruime aandacht werd besteed aan de Maasfeefeesten, de oude en jonge schutterij Sint-Pieter, de KAJ en nog zoveel meer. ’s Avonds om zeven uur werd het geheel nog eens opnieuw vertoond. Het volgende Wauweleurke vindt plaats op maandag 15 mei.