Vijf slachtoffers bij ongeval met politiecombi in Borgloon: ook arrestant gewond

Borgloon

Een politiecombi van de zone Tongeren/Herstappe was dinsdag rond 16 uur betrokken bij een ongeval op de Tongersesteenweg in Borgloon. Het ging om een zware botsing waarbij vijf gewonden vielen. Zowel de twee politie-inspecteurs als hun arrestant moesten medische verzorging krijgen. In de bestelauto zat een koppel. Ook de man en vrouw liepen verwondingen op. De lokale politie Kanton Borgloon deed de nodige vaststellingen. ppn