KV Mechelen voert kapitaalsverhoging door, Van Esch en De Reys nieuwe hoofdaandeelhouders

Zoals de club eerder al aankondigde is Dieter Penninckx geen aandeelhouder meer. Philippe van Esch nam zijn aandelen over en is voortaan de grootste aandeelhouder. Door deze kapitaalsverhoging heeft de club de middelen om te voldoen aan de licentievoorwaarden.

“Zo kunnen we onze unieke familieclub verder uitbouwen”, zegt de CEO van KV Mechelen, Frank Lagast. “We werken voortaan met een kleinere raad van toezicht. Zo kunnen we sneller beslissingen nemen. Na dit voetbalseizoen maken we samen met de RVT ons businessplan voor de komende seizoenen bekend. Dit plan presenteren we aan supporters, businesspartners en onze algemene vergadering.”

Via het Malinwa Supportersorgaan behouden de fans hun inspraak en blijven ze aandeelhouder. “Zo bewaken zij mee het DNA van de club”, klinkt het bij KVM.