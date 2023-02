Genk

Onderzoekers van UHasselt en PXL werken aan een model om het elektriciteitsverbruik van gezinnen en bedrijven te voorspellen en te sturen. “Bedoeling is dat je automatisch elektriciteit verbruikt of opslaat op een batterij als de elektriciteitsprijs laag is en opgeslagen elektriciteit verbruikt of zelfs terug verkoopt als de prijs hoog is.”