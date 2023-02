Deense ex-minister aangeklaagd voor het onthullen van staatsgeheimen

Hjort bevestigt op Facebook dat hij is aangeklaagd, maar hij ontkent dat hij de wet heeft overtreden. “Ik ontken de grenzen van mijn uitgebreide vrijheid van meningsuiting als politicus te hebben overschreden”, zo schrijft hij. “Ik heb geen zogenaamde staatsgeheimen onthuld.”

Er is voorlopig niet bekendgemaakt welke vertrouwelijke informatie Hjort zou hebben onthuld. Media hebben in het verleden wel gemeld dat de zaak mogelijk te maken heeft met de samenwerking tussen Denemarken en de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Hjort heeft die samenwerking herhaaldelijk bevestigd.

Claus Hjort Frederiksen, van de liberaal-conservatieve partij Venstre, was van 2016 tot 2019 minister van Defensie. Begin vorig jaar heeft hij zelf al bekendgemaakt dat hij verdacht werd van het lekken van staatsgeheimen. Wegens zijn parlementaire onschendbaarheid werd hij toen nog beschermd tegen juridische procedures. Intussen is die onschendbaarheid weggevallen, omdat hij in november 2022 geen kandidaat meer was bij de meest recente parlementsverkiezingen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het proces van start gaat.