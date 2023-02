Rondtrekkende Letse dief krijgt 24 maanden cel voor inbraak in Lommel

Een 35-jarige Letse inbreker is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 24 maanden cel voor een inbraak in Lommel. De dader keilde een steen door een raam, haalde het huis overhoop en ging aan de haal met slechts 40 euro.

Op 21 april 2021 vond de inbraak plaats in Lommel. Speurders troffen in de woning de steen nog aan waarmee de veroordeelde de ruit aan diggelen sloeg. Een bloedspoor op een lichtknop leverde bruikbaar DNA-materiaal op. Speurwerk in internationale databanken leidde naar aanknopingspunten in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk op. Ook daar stond de man bekend als een crimineel. Uit zijn strafdossier blijkt dat de Let rondtrekt van land tot land om zijn pakkans te verkleinen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de inbreker niet kwam opdagen voor zijn proces. Gezien het verstek en zijn uitgebreid strafblad legde de rechter hem 24 maanden cel en 800 euro boete op. De proceskosten van bijna 280 euro zijn eveneens voor zijn rekening.