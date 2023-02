Truiense breekt acht ribben na trap met stalen tip door buurman

Zowel de verdachte als het slachtoffer was dinsdag aanwezig in de Hasseltse correctionele rechtbank. Meermaals liepen de gemoederen hoog op. Al helemaal toen de man stelde dat hij nooit een relatie met zijn buurvrouw had. “Het is niet omdat je iemands boodschappen brengt of helpt, dat je ook een relatie hebt.” Deze en andere uitspraken zinden de vrouw niet waarna ze meermaals ongevraagd tussenkwam. “Als u niet stopt met onderbreken, ga ik u buiten zetten”, moest de rechter dreigen.

Stalen tip

De feiten zouden zich op 20 september 2021 afgespeeld hebben. Aanleiding was een discussie over een sleutel van zijn appartement die de vrouw niet zou willen teruggeven. Daarop ontstond een schermutseling. Met zijn schoenen met stalen tip trapte hij de vrouw. Toen ze drie dagen later nog last had, trok ze naar de dokter die acht gebroken ribben vaststelde met ademhalingsproblemen tot gevolg. Vier maanden was het slachtoffer werkonbekwaam. Kris Termonia, haar advocaat, vroeg om de aanstelling van een deskundige om de schade te begroten.

Vrijspraak

Het parket vorderde 37 maanden cel voor de verdachte. De procureur wees daarbij op het strafblad van de betichte die al twee veroordelingen voor drugs en wapenbezit opliep. Het maakte weinig indruk op de Truienaar, die bleef ontkennen. Aanvankelijk claimde de verdachte zelfs dat hij niet aanwezig was in het appartement wat het onderzoek uiteindelijk tegensprak. Zijn advocaat Christophe Bielen vroeg door twijfel de vrijspraak. Hij hekelde dat de politie tijdens het verhoor een sfeer had geschept in het nadeel van zijn cliënt. Ook zou de man overmand door emoties onvolledig geweest zijn in zijn verklaringen. “Bovendien is het dossier gebaseerd op de verklaringen van mevrouw”, aldus Bielen, die ook wees op merkwaardigheden in het tijdsverloop van de vermeende feiten. Vonnis op 21 maart.