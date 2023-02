Broers Max (13) en Kenzo (15) uit Hechtel kronen zich allebei tot Belgisch judokampioen

Max (13) was de beste bij de U15 tot 66kg en pakte zijn eerste Belgische titel. Voor Kenzo (15), die heerste in de klasse tot 81kg bij de U18, was het zijn tweede Belgische titel. “Max, die tweedejaars U15 is, behaalde een grand slam. Hij won het Limburgs, het Vlaams én het Belgisch kampioenschap”, verduidelijkt papa Roy, die 27 jaar geleden zijn eerste Belgische jeugdtitel won. “Kenzo liet zich op het Vlaams kampioenschap in de halve finale verrassen en moest zich daarna tevredenstellen met brons. Door een onoplettendheid werd hij in een armklem gehouden. Uit schrik voor een blessure klopte hij af en staakte hij de strijd. Niet dat Kenzo schrik heeft van iemand, maar vorig jaar tijdens het BK hield de tegenstander hem ook in zo’n armklem. Toen werd zijn arm overstrekt, waardoor de groeischijf van zijn elleboog werd afgebroken. Dankzij deze medaille heeft Kenzo de selectienormen behaald voor deelname aan European Cups in Kroatië, Tsjechië, Polen en Portugal. Verovert hij daar een medaille, dan heeft hij zijn kwalificatie beet voor het EK en de EYOF-spelen.”

De JC Gruitrode-judoka’s pakten allebei goud, maar volgen niet hetzelfde traject. “Neen, Kenzo zit aan de judotopsportschool in Wilrijk, terwijl Max naar het Don Boscocollege in Hechtel-Eksel gaat”, aldus Roy. “Max gaat wel tweemaal per week naar Wilrijk. Op de overige dagen train ik hem.”

Speciaal 2024

2024 staat nu al in de kalender van de familie Cremers aangevinkt als een speciaal jaar. “Dan komen ze allebei uit in de leeftijdscategorie U18. Maar ik hoop vooral dat ze dan niet in dezelfde gewichtsklasse zullen kampen. Hen tegenover elkaar zien staan zou niet leuk zijn, want ze jutten elkaar nu al op. Voortdurend wegen ze af wie waar een medaille of titel heeft veroverd.”

Nog zes andere jonge Limburgse judoka’s kroonden zich in Tielt tot Belgisch jeugdkampioen: Gust Geuns (-34kg, JC Gruitrode), Fenne Peeters (-36kg, JC Gruitrode), Bavo Peyffers (-42kg, JS Lummen) en Garik Hakobyan (-46kg, JS Lummen) bij U15 en bij U18 Julie Vanluyten (-48kg, JC Sint-Truiden) en Tuur Verstraeten (-90kg, JC Gruitrode).

