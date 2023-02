Win een nieuwe keuken t.w.v. 25.000 euro van Sleurs & Vangompel

In SOS Wonen geven we al onze tips om thuis te besparen en maak je daarnaast kans op een splinternieuwe keuken t.w.v. 25.000 euro van Sleurs & Vangompel, dé keukenspecialist. Speel mee in de HBVL-nieuwsapp en maak elk uur kans op een nieuwe keuken.