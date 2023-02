Drie bestuurders testen positief op drugs bij controles in pz Maasland

Dilsen-Stokkem/Maaseik

Drie bestuurders hebben maandag een positieve drugstest afgelegd bij verkeerscontroles in de PZ Maasland. Er werd gecontroleerd in de Vilvertstraat in Lanklaar en de Monseigneur Koningsstraat in Maaseik. Andere overtredingen die werden vastgesteld: geen keuring, geen veiligheidsgordel om, kinderen niet veilig vastgemaakt, gsm-gebruik tijdens het sturen en bezit van cannabis. mm