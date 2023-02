Jeugdprinsen André en Julie leiden stoet door straten van Kanne

Riemst

Geëscorteerd door de plaatselijke politie trok dinsdag 21 februari de kindercarnavalsstoet door de straten van Kanne. De prinsenwagen van CV Os Greune met jeugdprins André I en jeugdprinses Julie I mocht de spits afbijten gevolgd door de lokale praalwagens van de ‘grote’ carnavalisten van De Peumpeleire en De Witters. In deze laatste tekende Prins Roy I met zijn gezelschap voor de derde dag op rij present - na de stoeten in Kanne en Vroenhoven. Ook het jeugdprinsenpaar was al enkele dagen in carnavalsmodus. Zaterdag 18 februari was in de Sint-Hubertuskerk een carnavalsmis in het Kanners, gevolgd door de machtsoverdracht van burgemeester Mark Vos aan Prins Roy I. Zondag was de traditionele carnavalsoptocht en dinsdag dus de kinderstoet met aansluitend een kinderbal in Zaal Alliance. Tijdens de optocht strooiden de deelnemende groepen erg joviaal met snoep, chips, popcorn en opvallend veel knuffels, terwijl nagenoeg alle straten van het ‘witte dorp’ werden aangedaan. De zon was van de partij, de ambiance was er... meer moeten de carnavalisten niet hebben. (eva)