Onze tv-tips: een Finse missie, bekende dames en een ruimtereis

The Mission

Canvas, wo, 22.45u

Elk jaar worden 60.000 mormoonse missionarissen uitgestuurd om hun evangelie te prediken. Deze documentaire volgt tieners die in Finland belanden, de thuisbasis van het meest introverte en sceptische volk van Europa. Het wordt een mentaal zwaar avontuur. Ze missen hun families, worstelen met de taal en de dagelijkse afwijzing en worden ver over hun limieten geduwd, dieper hun geloof in. (tove)

© RR

And Just Like That...

Play5, wo, 20.35u

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon, de dames die beroemd werden met Sex and the City persen er jaren later een vervolg uit. Het trio trekt nog steeds met elkaar op, maar als vijftigers staan ze nu voor nieuwe uitdagingen op het vlak van de liefde en het leven. Al blijkt hun vriendschap sterker dan ooit. Wegens groot succes is er ondertussen een tweede seizoen in de maak. (tove)

© RR

Ruimteschip Aarde

NPO1, wo, 20.35u

In Ruimteschip Aarde gaat astronaut André Kuipers samen met verteller Kim van Kooten op ontdekkingsreis in Nederland. Met fascinerende ruimte-, satelliet- en natuurbeelden gaan ze op zoek naar de schoonheid en kwetsbaarheid van de Nederlandse natuur en hoe inwoners van Nederland ermee verbonden zijn. Kuipers werkt voor de ESA. Hij is de derde in Nederland geboren ruimtevaarder. (tove)