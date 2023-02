Miet Mouha nieuwe General Manager van Limburg United

Na vier jaar in de functie van Business Community Manager wordt Miet Mouha de nieuwe General Manager van Hubo Limburg United. Deze functie was de voorbije jaren niet meer ingevuld bij de club.

De Limburgse eersteklasser maakte het nieuws dinsdag bekend in een persbericht. Dat kan je hier integraal lezen:

Na vier jaar in de functie van Business Community Manager is Miet Mouha één van de vaste waarden van Hubo Limburg United. Haar betrokkenheid, commerciële ingesteldheid en grote zin voor verantwoordelijkheid maken van haar de ideale kandidaat om door te groeien naar de functie van General Manager.

Die functie was de voorbije jaren niet formeel ingevuld binnen de club. De Raad van Bestuur is echter van oordeel dat de aanwezigheid van een GM onontbeerlijk is om HLU als professionele club naar een hoger niveau te brengen. We zijn dan ook verheugd dat deze rol kan worden opgenomen door iemand die de club door en door kent en in haar hart draagt.

Concreet zal Miet verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking van de club voor wat alle niet-sportieve zaken betreft, uiteraard samen met haar Office team. Daarnaast blijft het ondersteunen en verder uitbouwen van de business community tot de kern van haar takenpakket behoren.