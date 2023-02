VOORBESCHOUWING KUURNE-BRUSSEL-KUURNE. Toch weer een spurtbom of houden de vluchters nog eens stand?

Start: 12u10 op de Brugsesteenweg in Kuurne Aankomst: omstreeks 17u op de Brugsesteenweg in Kuurne Afstand: 193 km Televisie: vanaf 13u30 live op Sporza via EEN

Het parcours: weinig wijzigingen tegenover vorig jaar

Net als vorig jaar kiest de organisatie voor een parcours waarvan het zwaartepunt ligt in het ‘Pays des Collines’ in Henegouwen. De top van de laatste helling, de Kluisberg, ligt op 52 kilometer van de finish, zodat het nadien alle kanten uitkan. Lees alvast alles over het parcours in onderstaande link.

De favorieten: wie klopt Fabio Jakobsen?

Wie het palmares van Kuurne-Brussel-Kuurne overloopt, stelt vast dat vooral topsprinters de erelijst vullen. Als de statistieken gerespecteerd worden, draait het zondag dus weer uit op een spurt van een vaak uitgedund peloton. En dan kijken we toch weer naar Fabio Jakobsen, de winnaar van vorig jaar. De grootste concurrentie moet dan komen van Jasper Philipsen, Pascal Ackermann, Giacomo Nizzolo, Jordi Meeus, Arnaud De Lie of Arnaud Démare. Van Arnaud De Lie was geweten dat hij van Kuurne een eerste groot doel had gemaakt maar door de Omloop het Nieuwsblad aan zijn kalender toe te voegen, lijken de kansen op succes in Kuurne iets kleiner te zijn geworden.

Bijkomend element: wordt het wel een spurt? Die sleutel ligt vermoedelijk in de handen van Jumbo-Visma. Het Nederlandse topteam zakt zonder specifieke spurter naar Kuurne af en zal er alles aan doen om in de heuvelzone de wedstrijd bikkelhard te maken. Er wordt zondag een relatief koude maar stralende dag voorspeld met een matige wind uit noordoostelijke richting. Enfin, om met een cliché te eindigen: iedereen met rugnummer kan winnen.

Het wordt ook nog uitkijken naar?

Mogen we eens gek doen? Bauke Mollema. Al hadden we dit evengoed in onze voorbeschouwing voor de Omloop het Nieuwsblad kunnen schrijven. Mollema is intussen 36 jaar oud, won etappes in Tour en Vuelta en heeft toch maar netjes klassiekers als de Clasica San Sebastian en de Ronde van Lombardije op zijn palmares staan. Om maar te zeggen: Mollema is beetje bij beetje een legende geworden in het internationale peloton.

Die Bauke Mollema staat dit weekend met Trek-Segafredo voor het eerst aan de start van het Vlaamse openingsweekend. “Ik heb heel veel zin om het openingsweekend te gaan rijden”, vertelde de renner van Trek-Segafredo recent nog bij de collega’s van WielerFlits. “Aan het begin van de winter heb ik zelf aan de ploeg gevraagd of ik Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne mocht rijden. Het lijken me gewoon mooie koersen en dat wil ik graag eens proberen.”

Mollema’s ‘verleden’ op Vlaamse wegen is beperkt tot een deelname als neoprof aan Nokere Koerse en nog een keertje een optreden in het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp.

Zo was het vorig jaar: spanning tot op de meet

De editie van 2022 stond bol van de spankracht. Een vroege vlucht met onder meer Taco van der Hoorn en Luke Durbridge kleurde de openingsfase. Op de Knokteberg werden de laatste vluchters gegrepen, meteen het begin van een zinderende finale. Tiesj Benoot was de eerste aanvaller, na de Kluisberg ontstond een ruime kopgroep met onder meer Pidcock, Trentin, Küng, Asgreen, Van der Hoorn, Narváez, Van Hooijdonck en Laporte. Een mooie groep maar hun voorsprong werd nooit groter dan vijftig seconden. Op zeventien kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen, enkel Narvaez, vroege vluchter Van der Hoorn en Christophe Laporte spartelden tegen. En of ze spartelden met een spel tussen kat en muis als gevolg. Bij het opdraaien van de laatste rechte lijn leek het er nog sterk op dat de vluchters stand zouden houden, pas in de laatste honderdvijftig meter werden de vluchters ingerekend. Fabio Jakobsen won, voor Caleb Ewan en Hugo Hofstetter.

Uitslag 2022:

1. Fabio Jakobsen (Ned)

2. Caleb Ewan (Aus)

3. Hugo Hofstetter (Fra)

4. Daniel McClay (GBR)

5. Giacomo Nizzolo (Ita)

6. Dries Van Gestel

7. Amaury Capiot

8. Christophe Laporte (Fra)

9. Matteo Trentin (Ita)

10. Taco van der Hoorn (Ned)