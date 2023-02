Avondje Versuz kost knokkende Hasselaar 12.800 euro en werkstraf

Een 34-jarige Hasselaar is dinsdag veroordeeld tot 145 uur werkstraf voor een vechtpartij in de Versuz. De driftkikker klopte zijn liefdesrivaal twee tanden uit en sloeg ook zijn ex. Inclusief boete en schadevergoeding kost het avondje stappen hem 12.826 euro.

De dader had zich op 12 oktober 2019 volgegoten met alcohol. Rond 3 uur ’s nachts ging het licht helemaal uit bij de man in de Hasseltse discotheek. Hij kon de roddels over hem niet langer verdragen. “Elke keer als mijn relatie over was, kwam hij ertussen. Hij heeft iets gezegd waardoor ik ontploft ben. Het kwam tot een situatie die zich doorheen de tijd opgebouwd heeft”, verklaarde de Hasselaar.

LEES OOK. Hasselaar klopt in Versuz liefdesrivaal enkele tanden uit

De dertiger haalde uit, waarna zijn liefdesrivaal twee tanden verloor en zeven dagen werkonbekwaam was. Ook zijn ex deelde in de klappen en kon vier dagen niet gaan werken. De agressieveling claimde dat de vrouw niet te willen slaan en haar in het tumult geraakt te hebben, maar de security sprak dat tegen. Justitie probeerde de zaak af te handelen via een procedure strafbemiddeling. Alleen liep dat mis door een discussie over de te betalen schadevergoeding. “De beklaagde kon zijn agressie niet onder controle houden en hield geen rekening met andermans fysieke integriteit. Het feit dat de slagen het gevolg zouden zijn van achterklap en dat de man onder invloed was, kan geen enkele rechtvaardiging zijn voor de feiten.”

De Hasselaar krijgt nu een werkstraf van 145 uur opgelegd. Als hij deze niet voltooit, hangt hem nog twaalf maanden cel boven het hoofd. Aan de toegetakelde man is het bijna 10.500 euro schadevergoeding verschuldigd. Vermeerderd met de rechtsplegingsvergoeding, boete en gerechtskosten tikt de factuur af op 12.826 euro.