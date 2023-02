Net niet! Belgisch toptalent William Junior Lecerf in Rwanda nipt geklopt door Afrikaans kampioen Mulubrhan

Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) heeft de derde etappe in de Ronde van Rwanda (2.1) gewonnen. De Eritreeër toonde zich na 199,5 km in Musanze sneller dan onze landgenoot William Junior Lecerf (Soudal - Quick Step Devo Team). Hij is ook de nieuwe leider.

Het peloton kreeg dinsdag de langste rit van deze Afrikaanse rittenkoers voorgeschoteld met ook heel wat hoogtemeters: zo’n 3300, met vooral in de laatste 100 kilometer enkele stevige hordes. Er moesten maar liefst zes gecategoriseerde beklimmingen overwonnen worden, één van derde categorie, twee van tweede en drie van eerste categorie.

Kortom, het rijk van tweevoudig ritwinnaar Ethan Vernon was hoogstwaarschijnlijk uit na de derde rit. Drie renners trokken al vroeg op avontuur en sloegen de handen in elkaar: Jean Bosco Nsengimana, Marc Oliver Pritzen, beiden al eerder in de aanval, en James Fouché.

Net geen eerste profzege

Het trio verzamelde een maximale bonus van 12:30 op het peloton. Op de tweede klim van de dag toonde Nsengimana zich de sterkste en liet zijn metgezellen achter, maar de renner had zich vergaloppeerd en zag het duo nog terugkeren. Finaal werd hij op 30 km van het eind gelost. Intussen begon het ook te regenen in het peloton en zagen we enkele valpartijen waardoor Carl Frederik Hagen uit de wedstrijd verdween. In het peloton zat men ook niet stil en was leider Vernon intussen gelost. De bonus zakte onder de twee minuten op 25 km van het eind.

Een aantal renners probeerden de oversteek te maken en Bouché begon in zijn eentje aan de slotklim met een kleine marge op een groep van negen. De laatste vluchter werd ook gevat en in de sprint om de zege toonde Henok Mulubrhan, eerder al tweede en derde de voorbije dagen, zich sneller dan onze landgenoot William Junior Lecerf. De 20-jarige Belg grijpt zo net naast zijn eerste profzege.

