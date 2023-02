Ploegmanager Kurt Van de Wouwer (Lotto Dstny) over de steile opgang van Arnaud De Lie: “Babyvet? Het is nu al een bonk spieren”

“Ik wil graag een grote koers winnen. Ik spreek veel over Gent-Wevelgem of Kuurne-Brussel-Kuurne.” Dixit de 20-jarige Arnaud De Lie vorige week. Aan bravoure ontbreekt het De Lie niet. Terecht, volgens de verzamelde Belgische ploegleiders. Maar hoe denkt ploegmanager Kurt Van de Wouwer erover? “Ik heb zelf ook ‘ja’ geantwoord op de vraag of hij al een klassieker kan winnen.”