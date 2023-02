Basisschool ’t Nieverke heeft eigen prins en prinses Carnaval

Nieuwerkerken

Officieel heeft Nieuwerkerken geen carnavalsstoet, maar basisschool ’t Nieverke heeft op eigen houtje toch een serieuze poging ondernomen. Zo werden de Orde van de Commeduur uit Sint-Truiden uitgenodigd voor een groots carnavalsfeest. Vooraf hadden de kinderen al tekeningen ingekleurd om reclame te maken. Uit al die deelnemers werden een prins en prins carnaval uitgeloot. Bij de kleuters was die eer weggelegd voor Lena en Mathias, terwijl Emma en Mathisse werden gekroond tot Prins en Prinses Carnaval van de lagere school. Daarna heeft de ouderraad alle kinderen op pannenkoeken getrakteerd. Dat zorgde voor de nodige energie om de krokusvakantie af te sluiten met een carnavalsstoet. “Onze nieuwe prinsen en prinsessen mochten officieel die stoet openen. Daarbij kregen ze de hulp van onze burgemeester Dries Deferm. Daarna trokken onze 270 kinderen onder veel belangstelling door hartje Nieuwerkerken. Zeker voor de kinderen van het vijfde leerjaar was dit heel bijzonder, want zij mochten plaatsnemen op een echte praalwagen”, zo vertelt directrice Fabienne Vanaken. (len)