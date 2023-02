Ex-voorzitter KS Vriendenkring Michel Dylst vrij onder voorwaarden na zes maanden cel

Michel Dylst is vrij onder voorwaarden. De man wordt verdacht van het verduisteren van ruim 2,5 miljoen euro, bestemd voor de vzw KS Vriendenkring. Hij gebruikte de lidgelden en giften van ex-mijnwerkers voor zijn eigen levensonderhoud.

Dylst zat sinds september vorig jaar in de gevangenis. Als voorzitter van de vereniging die zich inzet voor de belangen van vroegere Limburgse kompels plunderde hij de twee rekeningen van de vzw. Het geld ging onder meer naar het aflossen van een hypothecaire lening en verbouwingen, maar hij liet ook zo’n half miljoen achter in een bar in Diest. Er zou eveneens een miljoen gespendeerd zijn aan het terugbetalen van oude schulden die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de strijd voor de rechten van mijnwerkers.

Het is de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen die besliste dat Dylst naar huis mag. Wel legden ze enkele voorwaarden op. Zo mag hij bijvoorbeeld geen contact hebben met de ex-mijnwerkers en medewerkers van KS Vriendenkring.

Zijn advocaat Luk Delbrouck reageert tevreden. Hij tekende eerder deze maand nog beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer om de verdachte langer aan te houden. Er werd namelijk gevreesd dat Dylst eens thuis opnieuw om geld zou gaan vragen. “Volgens ons was dat risico van de baan en ik ben tevreden dat de KI ons in deze redenering volgt”, zegt Delbrouck.

Michel Dylst, die zijn domicilie in Brussel heeft, gaat dus naar huis. Het gerechtelijk onderzoek is intussen afgerond. Het parket van Limburg zal nu een vordering moeten maken, al kan de verdediging altijd nog om bijkomende onderzoeksdaden vragen.