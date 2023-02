Stofwolken met Saharazand op komst naar Europa

Er zijn stofwolken afkomstig uit de Sahara op weg naar Noord- en Midden-Europa. Volgens Copernicus, de Europese instantie die weer en klimaat voortdurend in de gaten houdt, hangt de stofwolk momenteel boven Frankrijk. De kans dat wij hier het stof van onze auto’s zullen moeten kuisen, is echter klein. Daar zorgt de wind voor.

De stofdeeltjes kunnen als de zon schijnt de lucht een oranje gloed geven. Verder hebben auto’s door het stof soms eerder een wasbeurt nodig. Voor de luchtkwaliteit kan Saharastof ook gevolgen hebben. Zo kunnen de stofdeeltjes irritaties aan de luchtwegen veroorzaken.

Copernicus verwacht over het algemeen meer effecten op de luchtkwaliteit voor Spanje en Portugal, die de volle laag over zich heen krijgen. En ook Frankrijk krijgt een lading stof over zich heen.

“Wij ontsnappen er aan. En dat hebben we aan de wind te danken. Die waait het stof weg van ons, zodat we niet naar de carwash moeten met onze wagens”, zegt David Dehenauw van het KMI.

Copernicus zag afgelopen jaar relatief grote hoeveelheden stof vanuit de Afrikaanse woestijn over het Middellandse Zeegebied en andere delen van Europa heen waaien. Ook wij werden vorig jaar een paar keer wakker met een laagje zand op auto’s en tuinmeubilair.

Maar deze keer zullen we er volgens David Dehenauw dus nauwelijks of geen last van ondervinden.