Rummense mama viel 65 kilo af en krijgt make-over: “Ik wil het dikke meisje in de spiegel loslaten”

Jarenlang moest ze haar gading vinden in maat 3XL, tot de Rummense Aschly Nellis (26) besloot fitter en energieker te worden, voor haar dochtertje. Liefst 65 kilo later trakteert het modeteam van ons weekendmagazine Billie haar op een make-over. “Vroeger keken mensen niet verder dan mijn gewicht.”

Aschly (26) uit Rummen (Geetbets) moest jaren tevreden zijn met de kleding die ze kon vinden in haar maat. “Ik zag er vaak veel ouder uit in al die vormeloze kleding in maat 3XL”, vertelt ze. De komst van haar dochtertje twee jaar geleden betekende het keerpunt: in twee jaar tijd viel ze liefst 65 kilogram af. “Maar in de spiegel zie ik nog altijd dat meisje van 137 kilogram. Ik wil haar eindelijk loslaten. Vroeger keken mensen niet verder dan mijn gewicht: ‘moeite’ doen leek me toch tevergeefs. Nu heb ik geen enkel excuus meer. (lacht) Ik wil er goed uitzien: jong en zelfverzekerd, zoals ik ook écht ben.”

Zo komt ze binnen in onze studio

© Anja Blevi

Aschly kleedt zich vooral met basics: jeans, T-shirt, trui. “Terwijl ik nu, in tegenstelling tot vroeger, álle keuze heb in de winkel. Het probleem: ik heb keuzestress!”

Dit vindt ze van het resultaat

© Anja Blevi

Aschly: “Die pony is echt wat ik nodig had! En mijn benen lijken zoveel langer. Dankjewel aan het hele team, want ik straal: ik ben zelfs weer uitgeweest met vriendinnen!”

Shop de outfit en leuke extra’s hier:

De tips van ons team Stylingtip © Anja Blevi Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Aschly is groot én slank en komt met zo nagenoeg alles weg. In dit pak en die pittige rode laarzen straalt ze zelfvertrouwen uit. De vest is mooi getailleerd om haar vrouwelijke vormen te accentueren en de onverwachte details trekken alle aandacht die Aschly verdient.”

Beautytip © Anja Blevi Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Aschly heeft prachtige amandelvormige ogen. We zetten de arcadeboog iets donkerder aan met matte bruine oogschaduw. Het bewegend ooglid geven we vorm met aan de buitenkant fuchsia en aan de binnenkant witte oogschaduw en eyeliner in auberginekleur. Tip: matte bruine oogschaduw kan je perfect als wenkbrauwpoeder gebruiken.”

Kapseltip © Anja Blevi Despina Dokas voor Mod’s Hair: “Aschly heeft dun haar: subtiele highlights in haar eigen haarkleur geven het haar een vollere look. Een pony breekt haar slanke lange gelaat. Een verstevigende brushing gel zorgt voor minder pluis en houdt je haar onder controle wanneer je het stylet.”