Een trendy fluohesje, zonnebrillen in alle kleuren en denim on denim voor beginners: de shopbuit van team Billie

Argh … twijfel jij ook of je je wel zou wagen aan die volledige denimlook? Breek je je hoofd over of je nu voor Louise, Olivia, of Alexis moet gaan? Weet je niet welke foto’s eerst bekijken op je smartphone? Kiezen is verliezen. Gelukkig zijn er nog zekerheden: safety first met een knap fluohesje, en het hele jaar door liefde.