Lennert Teugels reed al in Gabon en Oman met zijn nieuwe ploeg Bingoal - Pauwels Sauces, maar past voor Omloop het Nieuwsblad: “Die koers is niet aan mij besteed”

Geboren Opwijkenaar Lennert Teugels (29) ruilde samen met zijn Finse vriendin Laura Vainionpää zijn liefdesnestje in Aalst voor een nieuwe stek in Wetteren. Teugels heeft al dertien koersdagen op de teller en keerde met de bergtrui terug van de Ronde van Gabon.

Met de Ronde van Gabon en de Ronde van de Oman heeft Lennert Teugels met zijn nieuwe ploeg Bingoal - Pauwels Sauces al twee rittenkoersen op de teller. Twee jaar geleden keerde Teugels met de bergtrui terug uit de Ronde van Rwanda. Ook in de Ronde van Gabon kreeg de Zwift-specialist dat kleinood te pakken. “Toen we onlangs verhuisden, haalde ik vijftien verschillende truien uit de kast”, glimlacht Teugels. “De bergtrui was in Gabon trouwens best een fraai stukje textiel in de vorm van een witte trui met blauwe bollen met Air France als sponsor.”

“De Ronde van Gabon werd op touw gezet door een Franse organisator die alles piekfijn regelde. Mijn bergtrui veroverde ik tijdens de langste etappe. We probeerden de Franse ploeg Total te verrassen omdat die ploeg ons telkens vloerde in de sprint. Ik raakte op een lange klim voorop met een vluchtgroep, maar helaas stokte de samenwerking en werden we gegrepen. Ik sprokkelde wel voldoende punten voor het bergklassement tijdens die vlucht, zodat ik met de bollentrui huiswaarts kon.”

“Voorts reed ik in functie van de ploeg. Aanvankelijk zou ik voor een goed eindklassement gaan, maar zes van de zeven etappes bleken vlak. Nadat we in de sprint enkele keren geklopt werden, gooiden we het over een meer aanvallende boeg en dat loonde. Onze Est Karl-Patrick Lauk bezorgde ons een eerste overwinning. De Deen Alexander Salby voegde daar een tweede ritzege aan toe. Met mijn bergtrui als toemaatje werd Gabon een succes voor de ploeg.”

Geen Omloop het Nieuwsblad

Via de Ronde van Oman trekt Teugels naar Frankrijk voor de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drome Classic. “In Oman reden we net als in Gabon in temperaturen van dertig graden, waar ik het als jonge renner moeilijk mee had. Intussen kan ik de hitte goed verdragen. Ik denk dat mijn ervaring met Zwift me daarbij hielp. In de Muscat Classic werd ik negende. In Oman stonden dertien ploegen uit de World Tour aan de start, maar we haalden toch drie keer de top twintig. De ploeg snijdt ook de Omloop het Nieuwsblad aan, maar die koers is niet aan mij besteed. De Ardèche Classic zou zaterdag weleens mijn petje te boven kunnen gaan door de lange klimpartijen die naar cols neigen. De Drome Classic bevat vooral een lastige finale, maar bestaat uit kortere klimmetjes. Het wordt wel wennen aan de koude met temperaturen rond acht graden.”

Waalse klassiekers

Teugels voelt zich lekker in zijn vel in zijn nieuwe ploeg. “De ploeg functioneert goed en de sfeer is prima. Onze vroege successen werken dat ook in de hand. Ik kijk al uit naar de Waalse klassiekers waarvoor ik op een selectie hoop. De concurrentie is bij Bingoal - Pauwels Sauces uiteraard groter dan bij mijn vorige team Tarteletto-Isorex, maar via sterke prestaties moet ik mijn selectie kunnen afdwingen.”