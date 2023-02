Gekke week in De Wijzer eindigt met stoet

Tijdens de week van 13 tot 17 februari werd carnaval gevierd in basisschool De Wijzer in Wijer. De hele week stond de school op zijn kop. Het hoogtepunt was de jaarlijkse stoet die door het dorp trok.

Elke dag van de week mochten de kinderen verkleed naar school komen. Zo was er een gekke harendag, gekke voetendag, pyjamadag, binnenstebuiten en achterstevorendag. De kinderen deden hun best om elke keer weer creatief uit de hoek te komen. Woensdag was het hoogtepunt van de week en mocht iedereen alles uit de kast halen om zich volledig te verkleden. Er waren dinosaurussen, prinsessen, boeven, frietjes, … Alle kinderen trokken door het dorp in een kleurrijke stoet met veel muziek. Als beloning voor hun inzet kreeg ieder kind aan het eind van de wandeling een verrassing.Ook de Week tegen Pesten kreeg de nodige aandacht. Alle handen kregen 4 stippen. Er werd een lange ketting gemaakt op de weg en zo wandelden alle kinderen, leerkrachten en ouders op de tonen van het stip-it-lied over de straat.