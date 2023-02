Johan Bruyneel in podcast The Move niet mals voor teamleiding van Pogacar: “Verliest zijn team de UAE Tour, dan zal de sjeik niet happy zijn”

“Pogacar die van de ene zege naar de andere swingt in de Ruta del Sol? Natuurlijk is het genieten voor de kijker, maar eerlijk: het stelt helemaal niets voor. Niets. De teamleiding zou hem moeten afremmen! Het draait om de Tour.” De verbande Johan Bruyneel genoot als wielerfreak van de ‘Werken van Pogacar’ maar bekeek het in de Engelstalige podcast The Move Wedü ook van de andere kant: “Voor zijn sjeik-werkgever tellen twee zaken: winst in de UAE Tour en de Tour de France.”

“Ik las dat Pogacar de UAE Tour niet kon rijden omdat hij met een maagprobleem zat en daarom naar Andalusië uitweek. Waar hij iedereen naar huis reed. Had hij gewild, dan zei hij elke dag opnieuw: See you in the showers! Maar anderzijds: niét deelnemen aan de UAE Tour is in zijn ploeg toch wel een groot probleem. Leg dat maar eens uit aan de sjeik. Dat zal een moeilijke onderneming zijn geweest. Natuurlijk had hij in Andalusië minder druk om te winnen, maar zo’n kampioen zet nu eenmaal altijd zichzelf onder druk. Hij wil overal winnen.”

“Toen hij aan de Jaén Paraiso Interior begon, wist niemand hoe zijn conditie echt was. Maar bon, op 43 kilometer van het einde ging hij ervandoor. Het is een renner die in februari, juli en oktober kan winnen. Enkele jaren geleden was dat gewoon onmogelijk om ook maar een ronderenner in februari te zien toppen. Ze hadden vroeger gezegd: dit is véél te vroeg, al is dé vraag natuurlijk wel: is Pogacar momenteel in topconditie? We weten het niet. In de Strade Bianche wordt zijn exacte niveau duidelijk. Het lijkt alsof hijzelf verrast is dat hij nu al zo goed is. Of is hij verrast dat de tegenstand niet goed genoeg was? Ik weet het niet. Maar het is alvast opmerkelijk dat deze categorie renners geen competitieritme nodig heeft. Neem Enric Mas: nooit eerder was hij zo goed op het seizoen zo goed, maar anderzijds slaat het nergens op om nu dat niveau te halen, want de doelen van Mas zijn de Tour in de eerste plaats en daarna de Vuelta. Niet dat ik Mas nu al zo hoog inschat dat hij het podium kan halen van de Tour de France, want daar gaat het om Pogacar, Vingegaard en Roglic die weliswaar de oudste is en hoogstwaarschijnlijk niet meer beter zal worden. Hoe Bernal er voor de dag komt, weet ik niet.”

© Getty Images

Ploegmaten ‘choco’ gereden

Bruyneel snapt wel niet waarom Pogacar, die op de aprilklassiekers, mikt nu al iederéén vernietigt: “Tadej is en streling voor het oog. Het is ongelofelijk leuk om iedereen te verpulveren, maar mijn vraag is: Waarom? Het is zeker niet de beste tactiek. Niet alleen voor hem, maar zeker niet voor zijn collega’s. Zijn ploegmaten hebben zichzelf moeten doden, zich choco gereden, om hem telkens in de juiste uitgangspositie te brengen. Ik denk dat sommige kerels veertien dagen nodig hebben om te herstellen van deze Ruta del Sol van Pogacar.”

“Tadej zelf snap ik wel: leuke kerel, fantastische coureur, een jongen die zich altijd wil amuseren op de fiets. Applaus hoor, maar… ik vind dat de teamleiding in de volgauto van UAE Team Emirates toch wat heeft gefaald. Je mag in de teamcar niet mee gaan surfen op het enthousiasme van je kampioen, maar je moet hem kalm en berekend houden in functie van de klassiekers én de Tour. Ik vrees dat dit op lange termijn niet de juiste strategie is. Als je zo’n kampioen hebt, dan is hét grote doel van een teammanager altijd om hem af te remmen met het oog op de Tour. Het is als een koerspaard dat je stevig in de teugels moet houden. Dat moest ik destijds ook met Lance maar zeker met Alberto Contador doen.”

© EPA-EFE

“Je mag zo’n Pogacar enkel vrijuit laten gaan als het er toedoet! Waarschijnlijk is de mindset van UAE Team Emirates dat ze cadeaus weigeren uit te delen omdat er ook altijd tegen hen gekoerst wordt, maar je moet slimmer zijn.”

“Om de Tour te winnen, moet je een langetermijnvisie hebben. Die foutjes zag ik vorig jaar ook al in de eerste Tourhelft en dit catalogeer ik ook in dezelfde categorie. We zijn in februari: wat je als Tourkandidaat nu ook wint, betekent helemaal niets op de vooravond van la grande boucle.”

En dan heb je de UAE Tour, waar Adam Yates na twee ritten al tegen één minuut achterstand aankijkt. “Een Worldtourronde die gesponsord is door de sjeik van Abu Dhabi: dat is voor de werkgever werkelijk een superbelangrijke rittenkoers. Als ze de UAE Tour niet winnen, dan overheerst de ontgoocheling, wat Pogacar ook in Spanje heeft uitgericht.”

© EPA-EFE

Jumbo-Visma met volslagen andere aanpak

Bruyneel hintte ook op de werkwijze van grote rivaal Jumbo-Visma die van de lenteklassiekers en de Tour de hoofddoelen heeft gemaakt. “In de UCI-ploegenstand staat de Nederlandse Worldtourploeg momenteel 24ste(!) terwijl UAE Team Emirates aan de leiding prijkt. Gezien dat er al veertien coureurs van Jumbo-Visma nog altijd géén competitiekilometer heeft gereden? Veel duidelijker kan de verschillende aanpak tussen de twee topteams niet zijn. Ze gaan daar gradueel opbouwen naar de targets toe. Zonder nu té goed te zijn om daarna een beetje te rusten op dan te pieken. Ze willen progressief opbouwen, terwijl Pogacar het met andere curves doet. Al kan dat ook wel werken. Dat bewees hij in het verleden”, aldus de in Madrid wonende Bruyneel die nog altijd geschorst is voor het dopingverleden van Lance Armstrongs ploeg. Na elke wedstrijd geeft hij zijn mening in de Engels-Amerikaanse podcast The Move Wedü.