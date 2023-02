Kate Middleton en prins William flirtten op rode loper van de BAFTA’s

Ondertussen zijn ze al 12 jaar getrouwd, Kate Middleton en prins William, maar het koppel gaat nog steeds speels met elkaar om. Zo ook op de rode loper van British Academy of Film and Television Arts (BAFTA’s) van afgelopen weekend. De hertogin gaf haar echtgenoot een flirterig tikje op de billen en het stel wisselde enkele uitdagende blikken met elkaar.

Doorgaans volgen kroonprins William en zijn echtgenote Kate Middleton het protocol tot op de letter en dat houdt in: het fysieke contact in het openbaar beperken. Maar op de rode loper van de BAFTA’s in Londen was de sfeer wat losser.

Zo gaf de hertogin, die haar witte jurk van Alexander McQueen recycleerde, prins William een speels tikje tegen de billen. Ook wisselden ze verschillende uitdagende blikken uit en was de kroonprins zichtbaar in zijn nopjes met de verschijning van zijn vrouw.