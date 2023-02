Leerkracht Michiel Partoens wint eerste profkamp op knock-out

Michiel Partoens uit Millen deed mee en met succes. Hij bokste in het Cruizerweight gewicht -92 kilogram. Zijn tegenstander was de Serviër Dejan Veljkovice en in amper 1 minuut en 14 seconden was de buit binnen voor Michiel. Hij is ontzettend fier op deze prestatie. Ook nu weer heeft hij de overwinning deels te danken aan zijn coach Davy Gulix, die hem al jaren coacht en gebracht heeft op het niveau waar hij nu staat. En deze topsport combineert Michiel met een fulltime job in het onderwijs. In Tongeren in het Atheneum Tungrorum Campus Plinius geeft hij lichamelijke opvoeding aan de tweede graad en ook nog enkele uren theorieles aan de sportafdeling. (Foto: Digiviking)