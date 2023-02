Souwveld uit Rijkhoven schenkt 800 euro aan Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Zo kwamen ze uit bij het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) in Tongeren. Afgelopen donderdag brachten ze een bezoek aan dit centrum. Er kwam een blinde met zijn hond vertellen over hoe zo’n hond hem helpt en bijstaat in het dagelijks leven. Ook kregen ze nog een film te zien en een rondleiding waarbij ze halt hielden in de belevingsruimte en zelf konden ervaren hoe het voelt om bv. een stoep op of af te stappen.Daarna was het tijd om de cheque van 800 euro te overhandigen en daar waren ze in het centrum heel blij mee.Ook zamelen ze nog steeds plastic dopjes in waarvoor ze een bedrag krijgen dat ook weer de werking van het BCG ten goede komt. Alle schenkingen – geld, plastic dopjes, … - zijn zeer welkom omdat het opleiden van zo’n hond toch heel wat geld kost.