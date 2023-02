Mathijs Paasschens voelt zich al goed thuis bij Lotto-Dstny: “Werken voor een dankbare kopman als Arnaud De Lie geeft veel voldoening”

In de Spaanse Clásica Jaén Paraíso Interior zat Paasschens al eens mee in de aanval voor zijn nieuwe ploeg. — © Lotto-Dstny

Met vier ritten in de Trofeo Mallorca, en ook nog wedstrijden in Jaen en Almeria, heeft Paasschens bij zijn nieuwe ploeg al zes koersdagen op de teller staan. Voorlopig spreekt de Leuvenaar zelf van een hoopgevend begin. “Ik denk dat mijn nieuwe werkgevers wel tevreden zullen zijn”, zegt de Leuvenaar. “Ik knapte mijn knechtenwerk naar behoren op en mengde mij ook enkele keren in een vlucht. Mijn rol is nu natuurlijk wel lichtjes aangepast. Waar ik in de voorgaande jaren naam maakte via monstervluchten in bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen, zal ik nu vaker in een dienende rol moeten rijden. Toch verwacht ik nog voldoende ruimte te krijgen om in bepaalde wedstrijden mijn eigen ding te mogen doen.”

Druk programma

Het menu dat Paasschens de komende weken voorgeschoteld krijgt, oogt anders best indrukwekkend. “Debuteren in eigen land doe ik zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna volgen de exotische Ronde van Taiwan, Laigueglia en de Strade Bianche, die ik voor de eerste keer zal rijden. Ook De Panne, de E3, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl staan op het programma. Ik heb dus best een druk voorjaar. Bovendien sta ik voor een aantal topkoersen voorlopig ook nog als eerste reserve aangeduid, waarvoor ik helemaal gemotiveerd ben.”

Paasschens voelt zich duidelijk al goed thuis bij zijn nieuwe ploeg. “Kijk, van nature uit ben ik eigenlijk nogal stilletjes. Ik kijk liever eerst de kat wat uit de boom, maar de sfeer in de ploeg geeft mij een fijn gevoel en zorgt ervoor dat de aanpassing sneller gaat dan ikzelf verwacht had. De persoon van kopman Arnaud De Lie is daar trouwens niet vreemd aan. Hij is dan wel een fenomeen, maar is ook iemand die met beide voeten op de grond staat. Hij is dankbaar, toegankelijk en het is aangenaam om voor hem te werken.”

Degradatie ongedaan maken

“En ja, het helpt natuurlijk dat de resultaten volgen. In de zes koersen die ik al reed, stonden wij vier keer op het podium. Bijkomend voordeel van een kopman als Arnaud De Lie: waar winnen vroeger een uitzondering was, is dat nu de regelmaat. Daardoor is iedereen in de ploeg ook extra gemotiveerd. Wij willen onze degradatie uit de World Tour zo snel mogelijk ongedaan maken.”