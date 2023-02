Valère Billen: “Dankzij Frank Vercauteren kon ik van mijn hobby mijn beroep maken, want hij was het die me destijds de kans gaf om als proftrainer bij KV Mechelen aan de slag te gaan.” — © Luc Daelemans

Na een lange trainerscarrière in het seniorenvoetbal – met onder meer vijf periodes in Afrika – legt Valère Billen zich toe op de begeleiding van jongeren. Bij KFC Houtvenne werd de 70-jarige Lintenaar opgenomen in de staf van de jeugdacademie. “Ik dacht dat ik mijn voetbalpassie kwijt was, maar op het veld ben ik nog even hevig als in mijn jonge jaren.”